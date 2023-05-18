За його словами, він бачить, що відбувається "за парканом".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що заяви про український контрнаступ є дезінформацією.

Про це він заявив на зустрічі 18 травня з учасниками засідання Ради Парламентської асамблеї ОДКБ, передає БЕЛТА.

"Перш ніж звинувачувати нас у конфронтації, розширенні цього конфлікту, треба повернутися за стіл переговорів. Взяти не той документ (який вироблявся на початковому етапі в ході відбулися декількох раундів російсько-українських переговорів - БЕЛТА) - новий. Для того, щоб зупинити війну. Багато зараз говорять: "Контрнаступ, контрнаступ!"- сказав політик.

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Він для чогось згадав Курську битву і заявив, що тоді їм вдалося "успішно дезінформувати противника і виграти цю битву".

"Але, мушу сказати, найбільша дезінформація - цей "контрнаступ". Жодного "контрнаступу", з моєї точки зору, немає і бути не може. Це просто божевілля. Один до п'яти на фронті воювати по техніці і живій силі - це просто безумство! Ні, треба нагнітати, треба накручувати українців для того, щоб продовжувати і втопити нас у цьому протистоянні. У цьому сьогодні суть на фронті. Ми це бачимо. Це у нас за парканом прямо", - стверджує Лукашенко.

Контрнаступ ЗСУ - актуальні новини

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що ЗСУ очікують всі поставки від партнерів, щоб почати контрнаступ.

За даними Defense Express, українські захисники планують і готуються відразу до кількох контрнаступ.

Пізніше Зеленський зазначив, що вважатиме успіхом українського контрнаступу будь-які території, які ЗСУ зможуть звільнити.

У той же час за словами журналіста Бачо Корчілава, Лукашенко прекрасно розуміє, що РФ програє, і робить все, щоб не вступати у війну з Україною.

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