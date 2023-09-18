Перший заступник держсекретаря Радбезу вказав, що не проти відпрацювати забезпечення протиповітряної оборони спільно з армією Польщі.

У Білорусі заговорили, що готові відпрацювати забезпечення протиповітряної оборони та безпеку кордону разом з армією Польщі на спільних навчаннях, якщо поляки на це підуть.

Про це заявив перший заступник держсекретаря Ради Безпеки Павло Муравейко з нагоди щорічних навчань, анонсованих в Білорусі на 20-26 вересня, пише Sputnik Беларусь. Він зазначив, що відповідь на це питання є "очевидною".

"Чи можемо ми провести навчання з Польщею? Якщо поляки готові з нами провести навчання, ми із задоволенням виступимо з такою ініціативою і розглянемо, які питання ми можемо відпрацювати спільно", - заявив він.

На думку генерала, разом з Польщею армія Білорусі могли б відпрацювати не тільки навички забезпечення протиповітряної оборони, а й відшліфувати спільне протистояння "транскордонним загрозам".

До останніх він відніс надзвичайні ситуації, пов'язані з біобезпекою. У тому числі це стосується і водних рубежів, згадує видання.

Разом з тим заступник держсекретаря Радбезу уточнив, що Польща повинна першою проявити ініціативу в проведенні спільних навчань:

"Буде пропозиція - з'явиться і наша відповідна реакція, і наші дії".

Лукашенко натякнув Польщі на інтерес з боку ПВК "Вагнер"

Нагадаємо, після невдалого бунту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, якого влітку "поховав" Путін (про причетність лідера РФ до аварії літака, в якому перебував Пригожин, згадував український лідер Володимир Зеленський), істотну частину його найманців було передислоковано на територію Білорусі в рамках відповідної домовленості з диктатором Олександром Лукашенком.

Після цього, ще за життя Пригожина, глава Білорусі відзначився коментарем про те, що "вагнерівці" йому набридли проханнями з'їздити до Польщі "на екскурсію". Лукашенко акцентував, що у найманців є "зуб" на поляків. Деякі експерти пояснили його слова, як приховану загрозу в бік Польщі.

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