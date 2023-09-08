За його словами, Путін здувся як людина та політик.

Президент РФ Володимир Путін відповідальний за смерть очільника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в авіакатастрофі.

"Путін здувся - як людина, як політик. Він убив Пригожина - принаймні, така інформація у нас є", - заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту "Ялта" в Києві, його цитує BBC.

Очільник держави не уточнював, на основі яких фактів були зроблені відповідні висновки. За його словами, Україна сприйняла ліквідацію Пригожина, як "на одного терориста менше". При цьому для сами росіян це стало ударом - їхній моральний дух впав, оскільки вони звикли на фронті прикриватись "вагнерівцями" та кидати найманців вперед.

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"Я думаю, що цей захист, прикриваючись життями найманців, "вагнерівців", - вони це втратили. Для нас це, безумовно, плюс" , - додав Зеленський.

Смерть Пригожина - що відомо

23 серпня в Тверській області Росії розбився літак, на борту якого був Пригожин та інші "вагнерівці". Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявляв, що Пригожина ліквідувала російська влада.

Вже 29 серпня ватажка ПВК поховали на Пороховському кладовищі в Санкт-Петербурзі, поруч з батьком.

Днями спливли подробиці "заповіту" Пригожина. На базі має пройти рада командирів, на якій можуть затвердити новим главою угруповання Антона Єлізарова - командира з позивним "Лотос". Ймовірно, зараз він виконує обов'язки глави ПВК.

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