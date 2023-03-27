За словами віце-президента, те, що відбувається загрожує "серйозною війною".

У Болгарії заявили, що світу загрожує серйозна війна, якщо влада Росії і України не сядуть за стіл переговорів.

Віце-президент Іліана Йотова, коментуючи плани російського президента Путіна розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, заявила, що все стає "небезпечніше і страшніше", тому країнам потрібно почати переговори, пише Radio Bulgaria.

"Це наше бажання, тому що більша кількість озброєнь у всіх країнах призводить, як бачите, до непередбачуваних рішень, які практично загрожують вже серйозною війною. Я сподіваюся, що розум все ж візьме гору і що в даному випадку мова йде більше про погрози, ніж про реальні дії", - заявила Йотова журналістам.

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Переговори з Росією

Як відомо, українська влада неодноразово заявляла, що переговори з Росією можливі тільки після того, як країна-агресор виведе свої війська з території України.

Восени президент Володимир Зеленський заявив, що отримував через партнерів сигнали про готовність російського диктатора до переговорів. Він запропонував публічну форму переговорів, однак у Москві сказали, що таких "не буває".

Крім того, Зеленський пояснював, що Росія використовує переговорний процес тільки для того, щоб виграти час для відновлення своїх сил.

У лютому спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Росія готова піти на переговори, якщо Київ "не висуватиме умов".

Також російська сторона відмовляється обговорювати мирну формулу України, представлену на саміті "Великої двадцятки".

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