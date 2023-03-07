Голова МЗС Китаю також зазначив, що хороші відносини між Пекіном і Москвою "необхідні" у цьому нестабільному світі.

Китай закликав "якомога швидше" почати процес мирних переговорів для врегулювання "конфлікту в Україні", який "виходить з-під контролю".

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган, пишуть CNN і Reuters. За його словами, санкції й тиск на РФ нібито "не вирішать проблему".

"Українська криза підійшла до критичного моменту. Або припиняються бойові дії та відновлюється мир, і починається процес політичного врегулювання, або у вогонь підливається ще більше олії, і криза ще більше розширюється і виходить з-під контролю", - сказав китайський дипломат.

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Голова МЗС Китаю також заявив, що війна в Україні нібито управляється "невидимою рукою", яка сприяє затягуванню та ескалації "конфлікту". "Невидима рука" використовує українську кризу для досягнення певних геополітичних цілей", - зазначив Цинь і закликав до якнайшвидшого початку діалогу.

"Конфлікт, санкції та тиск не вирішать проблему... Процес мирних переговорів повинен початися якомога швидше, і слід поважати законні інтереси безпеки всіх сторін", - сказав китайський дипломат.

Він також зазначив, що хороші відносини між Пекіном і Москвою "необхідні" у цьому нестабільному світі.

"Чим нестабільнішим стає світ, тим важливіше для Китаю і Росії неухильно розвивати свої відносини. Китай і Росія не засновані ні на Союзі, ні на конфронтації, і не націлені ні на яку третю сторону. Це не загроза для жодної країни", - сказав Цинь Ган.

Війна в Україні - позиція Китаю

Заяви Ган Ціня щодо війни в Україні прозвучали на тлі зростаючої напруженості у відносинах між Пекіном і Європейським союзом, який поставив під сумнів щирість Китаю як посередника, коли він відмовився назвати Росію агресором в конфлікті.

Як повідомляв УНІАН, Китай відмовляється засуджувати Росію за її вторгнення в Україну і не називає це "війною". У російській агресії проти України Пекін звинувачує НАТО і США і критикує їх за постачання нашій країні зброї, необхідної для захисту від нападу. Китай офіційно не підтримав санкції проти РФ.

Наприкінці 2022 року головний дипломат Китаю Ван Ї заявив про плани Пекіна поглиблюватиме зв'язки з Росією у 2023 році. Він також підкреслив "неупереджену позицію" його країни щодо війни в Україні. А на початку цього року заступник міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосюй в ході робочої поїздки в Росію домовився сприяти прогресу у відносинах країн.

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