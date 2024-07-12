Літак M-346 Master врізався у злітну смугу, після чого загорівся.

В Польщі в аеропорту Косаково в Гдині під час підготовки до авіашоу сталася авіакатастрофа - літак M-346 Master врізався у злітну смугу, після чого загорівся, повідомляє польське видання RMF24.

Як розповів виданню речник Генерального командування Збройних сил Польщі Марек Павляк, машина належала 4-му навчальному авіаційному крилу. Інцидент стався під час підготовки до суботнього авіашоу.

Зазначається, що на борту була одна людина – досвідчений пілот. він, на жальт, не встиг катапультуватися і загинув.

"Він літав на літаку вгору-вниз, крутився, летів вертикально вниз. У нас квартира біля аеропорту. Я вийшов з дому, ми з дівчиною дивимося, і я кажу: "Він розіб'ється". І раптом чуємо "бум" і бачимо клуби дим" , – розповів один зі слухачів слухачів RMF24.

Зазначається, що після завершення рятувальної операції обставини катастрофи з’ясовуватиме Державна комісія з розслідування авіаційних подій.

Через катастрофу заплановане на суботу святкування 30-ї річниці Морської авіаційної бригади Гдині не відбудеться.

Тренажерно-тренувальний літак M-346 Master , який польські військові називають Bielik, є двомісним двомоторним літаком, призначеним для поглибленої авіаційної підготовки. Перші машини з'явилися в Польщі в 2016 році.

Як зазначив Крістіан Зеньч, полковник запасу, пілот і інструктор F-16, зазначивш, цей літак має льотно-експлуатаційні характеристики, подібні до F-16 і використовується ВПС кількох країн як літак для підвищення кваліфікації.

Авіаційний експерт Гжегож Брихчинський назвав дві ймовірні причини катастрофи. Він зазначив, що погода була ідеальною , тому можна підозрювати проблему з боку пілота (наприклад, здоров'я) або машини.

Сьогодні під Москвою розбився пасажирський літак Sukhoi Superjet

Російські ЗМІ з посиланням на оперативні служби повідомляють, що аварія сталася в Коломенському районі. Повітряне судно впало під час тестового польоту після планового ремонту. На борту не було пасажирів, тільки троє членів екіпажу. Усі вони загинули.

Зазначається, що перед падінням літак перебував у повітрі понад годину, він подавав сигнал лиха.

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