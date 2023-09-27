На борту під час аварії могли бути члени ПВК "Вагнер".

У мережі опублікували аварію російського літака Іл-76 у Малі.

За даними The Sun, на борту літака могли бути найманці ПВК "Вагнер". Втім, самі найманці ретельно приховують, що у катастрофі могли постраждати представники ПВК.

На кадрах видно, що літак розбився, заходячи на посадку. Він вийшов за межі злітної смуги, перевернувся та спалахнув.

Аварія російського літака в Малі

24 вересня західні ЗМІ повідомили, що в Африці розбився транспортний літак GIANT, пов'язаний з групою "Вагнера". Авіакатастрофа сталася через місяць після загибелі ватажка ПВК Євгена Пригожина.

Літак радянської конструкції Іл-76 впав у Малі, де дислокуються війська приватної армії. На кадрах видно клуби чорного диму на місці падіння зруйнованого літака. За попередніми даними, літак розбився після зльоту.

Скільки людей на борту загинули в результаті аварії, поки невідомо. За даними "ВЧК-ОГПУ", в літаку були члени групи "Вагнера".

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