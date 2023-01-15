Дані виявилися помилковими.

В Великобританії спростували інформацію про плани відправити гвинтокрили Apache AH64 E для ЗСУ. Офіційні особи повідомили, що журналісти поділилися невірними даними.

Така інформація надійшла від редактора Sky News Дебори Хейнс у Twitter. Вона написала: "Міністерство оборони (Британії — УНІАН) говорить, що стаття Daily Mirror про те, що Великобританія надішле в Україну ударні гвинтокрили Apache, є невірною".

Нагадаємо, вчора, 14 січня, портал написав про заплановані поставки Apache AH64 E для ВСУ. Нібито гелікоптери стануть наступним видом техніки, який Лондон відправить Києву.

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"Apache змінить правила гри. Танки прибудуть першими, і знадобиться деякий час, перш ніж можна буде розгорнути гвинтокрили. Інші члени НАТО тепер наслідуватимуть цей приклад", — стверджувало джерело, на яке послалися репортери.

Допомога Україні від Британії: остання інформація

Офіційний Лондон повідомив, що передасть ЗСУ 14 важких танків Challenger 2 і 30 самохідних артилерійських установок AS90.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак доручив британському міністру оборони Бену Воллесу скоординувати підтримку України серед союзників. Для цього останній вирушить на зустрічі до Естонії та Німеччини. А голова МЗС Джеймс Клеверлі попрямує в США для обговорення активізації міжнародних дій під егідою Штатів і Британії, як найбільш активних прихильників України.

Представники Міноборони Великобританії пообіцяли у 2023 році досягти або перевищити рівень допомоги Києву у 2022-му.

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