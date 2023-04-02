Там зазначили, що головне не допустити загострення ситуації в майбутньому.

У міністерства оборони Чехії не має заперечень, щоб припинення війни в Україні відбулося за посередництва Китаю.

Про це заявила міністр оборони Яна Чернохова в ефірі Чеського телебачення. Вона висловила занепокоєння тим, що минуло вже більше року, а бойові дії в Україні не закінчуються. "НАТО робить усе, щоб ситуація навколо РФ, яка спричинила війну в Україні, не загострювалася далі", – зазначила вона.

За словами міністра, НАТО не хоче бути втягнутим у війну і вважає доцільним надання Україні зброї та гуманітарної допомоги. При цьому вона заявила про важливість не нехтувати дипломатичними переговорами.

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"Неважливо, чи буде посередником Захід, чи країни, які можуть бути близькими до Росії… Світ повинен зробити все можливе, щоб якомога швидше покласти край цим жахіттям. Якщо є хтось, хто може це зробити, я його підтримаю. Мені буде байдуже, якщо це буде Китай", – висловила вона свою позицію.

Китай і війна в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський запросив главу Китаю Сі Цзінпіна в Україну. Зеленський висловив думку, що очікування Москви від візиту Сі, який той здійснив 22 березня, не виправдалися.

А 29 березня у Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що "позитивно оцінюють" пропозицію президента Володимира Зеленського щодо його переговорів з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Але, як заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, Китай пропозицію Зеленського щодо перемовин "оцінює позитивно", але поки рано говорити про конкретну дату зустрічі.

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