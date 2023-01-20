Раніше ці країни вже передали українській армії танки радянського виробництва.

Словаччина та Чехія готові віддати Україні свої танки Leopard, які вони отримали від Німеччини. Йдеться про майже 30 одиниць важкої техніки.

Про це повідомляє німецьке видання FAZ з посиланням на джерела у дипломатичних колах. Додається, що ці країни вже передали українській армії танки радянського виробництва.

"Йдеться загалом про 30 танків Leopard, які були скуплені та поставлені на зберігання промисловістю після списання зі складів Швейцарії та Німеччини", - зазначає видання.

Відео дня

Як відомо, у межах так званого "кільцевого обміну" Німеччина замінила ці радянські танки меншою кількістю Leopard 2A4. Згідно з домовленістю, Берлін мав постачати два танки за місяць. Перші одиниці важкої техніки Словаччина та Чехія, ймовірно, вже отримали. Підготовка екіпажу могла початися у грудні.

Танки Leopard для України

Як раніше повідомляв УНІАН, Німеччину намагаються умовити дати хоча б дозвіл на поставку ЗСУ Leopard. Однак, 19 січня Бундестаг провалив голосування про передачу танків Leopard Україні.

Попри це, Варшава забронювала Україні цілу роту німецьких танків, але без політичного рішення Берліна передати їх Україні не може. Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький хоче поставити Україні не менше 100 бойових танків. Також передати німецьку бронетехніку хоче й Фінляндія.

Крім того, з'явилась інформація, що Нідерланди готові оплатити танки Leopard для відправки в Україну в рамках коаліції європейських союзників і НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: