У липні чеський уряд скоротив допомогу, але виявилося, що скорочення було надмірним.

У наступному році українським біженцям, що отримують фінансову допомогу в Чехії, можуть збільшити компенсацію на оплату житла. Про це заявив міністр праці та соціальних справ Чехії Маріан Юречка, пише видання Pro Ukrainu.

За словами міністра, уряд може переглянути встановлені ліміти на компенсацію оренди житла для біженців, що враховуються при розрахунку грошової допомоги. Поки що постанова на стадії обговорення та узгодження, сума збільшення допомоги ще не затверджена.

Видання зазначає, що грошова допомога для біженців в Чехії була істотно скорочена в липні. Зокрема виплати на житло стали видавати лише біженцям з доходом нижче прожиткового мінімуму. За даними організацій, які допомагають біженцям, через це багато біженців почали залазити у борги. Саме тому уряд Чехії тепер хоче скоригувати розмір виплат.

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Міністр Юречка наголосив що скорочення допомоги в липні мало на меті стимулювати біженців до пошуку роботи. Але для багатьох біженців це створило фінансові проблеми, що неможливо вирішити. "Протягом осені ми скоригували умови екстреної допомоги, щоб мати можливість надавати адресну допомогу українським біженцям", – сказав міністр.

Українські біженці в Європі

Як писав УНІАН, українські біженці напередодні зими все більше виїжджають із Румунії та повертаються додому. Біженці скаржаться на затримки соціальних виплат із червня та на ставлення до дітей у школах. Українські учні не розуміють румунської мови, але програму для них не адаптують і на уроках їм ніхто не допомагає.

Також ми розповідали, що в Німеччині розкритикували чинну практику допомоги українським біженцям. Зазначається, що дуже багато біженців живуть тільки на допомогу і не бажають влаштовуватися на роботу.

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