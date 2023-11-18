Пропонується зменшити пільги тим біженцям, які відмовляються від працевлаштування.

Глава парламентської фракції ХДС в Бундестазі і колишній міністр транспорту Німеччини Олександр Добріндт розкритикував практику виплат допомог українським біженцям.

Як пише Bild, зокрема, він заявив, що дуже багато біженців живуть тільки на допомогу і не бажають влаштовуватися на роботу.

"Менше 20% українців, які живуть у Німеччині, мають роботу. У Нідерландах цей показник перевищує 70%, у Польщі – ще більше. Це показує, що Німеччина пропонує неправильні стимули", - заявив він.

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Добріндт також пропонує спосіб вирішення цієї проблеми - зменшити допомогу хронічним "дармоїдам".

"Пріоритетом має бути надання кожному дорослому українському біженцю пропозиції про роботу. Якщо вони відмовляться, пільги повинні бути зменшені", - сказав депутат.

Як живуть у Німеччині українські біженці

Згідно з соцопитуванням, у більшості українців, які вимушено перебувають у Німеччині через повномасштабне вторгнення, залишається 494 євро (19,1 тис. грн) на місяць після оплати всіх витрат, пов'язаних з перебуванням в країні.

При цьому аналогічне опитування в Польщі показало, що у 59% громадян України після оплати всіх витрат на проживання в Польщі залишається майже в 4,5 рази менше - понад 500 злотих на місяць (близько 111 євро – 4,3 тис грн).

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