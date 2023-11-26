Прага пропонує партнерам просто замовляти зброю у чеських виробників і передавати її Україні.

Чехія вже не має зброї на складах, яку б могла передавати Україні, тому зараз уряд знайшов альтернативу. Про це в ефірі чеського телебачення розповіла міністр оборони країни Яна Чернохова, пише видання Ceske Noviny.

За її словами, компанії-виробники зброї отримують експортні ліцензії на поставки своєї продукції в Україну, зокрема в межах міжнародного партнерства з урядами інших країн.

"З військового майна лишається небагато, що ми могли б відправити в Україну. З іншого боку, ми постараємося компенсувати неможливість відправлення майна з наших запасів (тому що ми не хочемо поставити під загрозу нашу обороноздатність), ліцензіями на експорт, які ми надаємо приватним компаніям", – зазначила Чернохова.

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Вона пояснила, що Чехія має вільні виробничі потужності, щоб допомогти Україні через приватні компанії, про що також знають партнери за кордоном. Чернохова нагадала, що раніше Данія відправила Україні 50 БМП, 2500 пістолетів, 7000 гвинтівок, 500 ручних кулеметів і 500 снайперських гвинтівок, які були придбані саме у чеських виробників.

Поставки зброї в Україну – останні новини

Як писав УНІАН, президент Латвії вказав, де ЄС може "знайти" додаткові снаряди для України. За його словами, країни ЄС досі продовжують продавати боєприпаси третім країнам за комерційними контрактами, попри нестачу снарядів для України.

Також ми розповідали, що Франція відмовляється від закупівель боєприпасів для України виключно в Європі і тепер купуватиме їх в інших регіонах світу також. Це є помітним відступом від традиційної політики Франції, що віддає перевагу європейським озброєнням і боєприпасам.

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