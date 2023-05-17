Там обурились тим, що російська сторона постійно ускладнює дію домовленості.

У США привітали оголошення про продовження дії зернової ініціативи, яка дозволяє експортувати українське зерно через порти Чорного моря.

"Ми вітаємо оголошення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про продовження дії зернової ініціативи", - заявив речник Держдепу США Ведант Пател, додавши що угода сприяє зниженню світових цін на продовольство та зерно.

"Однак, як раніше говорив секретар Блінкен, не повинно бути потреби кожні кілька тижнів нагадувати Москві виконувати свої обіцянки, і припинити застосовувати голод в якості зброї у війні проти України, а також не перешкоджати інспекціям зерна, яке йде до вразливих верств населення, яким воно потрібне", - заявив Пател.

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Він додав, що Росія має зупинити війну проти України, що дозволило б фермерам повернутись на поля, повернути торгівлю агропродукцією і шивидко покращити продовольчу безпеку".

Продовження дії зернової угоди

В останні дні нависла загроза над продовженням зернової угоди. Але сьогодні першим про досягнення домовленості про продовження дії угоди повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він разом з ООН брав активну участь у досягненні і продовженні дії цієї угоди.

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