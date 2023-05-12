Фахівець розповів про хитрощі із пропуском суден під олію та вибіркову перевірку росіян.

Москва заробляє на простої суден із українською продукцією у Босфорі. Про це на брифінгу в медіацентрі Україна-Одеса розповів генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль.

Він зазначив, що блокування "зернового коридору" - надзвичайна важлива проблема, оскільки відсутність продажу запланованих обсягів української агропродукції, в тому числі на експорт, позбавляє країну надходження валютної виручки, виручку не отримують аграрні виробники, трейдери, переробники.

"З економічної точки зору дуже важливо щоб зернові коридори працювали ритмічно та навіть розширювалися", - підкреслив фахівець.

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Він нагадав, що "зерновий коридор" для агресора - один із інструментів гібридної війни. Блокування суден у Босфорі призвели до того, що ціни на внутрішньому ринку останні 2-3 тижні мають тенденцію до зниження. Зокрема, на шрот, макуху, соєву олію тощо.

За словами Коваля, втрачаючи свої традиційні ринки, Україна їх комусь віддає, наприклад, тій же Росії, яка веде проти нас війну. Так, експорт російської пшениці за 2022-2023 роки зріс, а української - зменшився.

Гендиректор нагадав, що понад 90 суден перебувають у Босфорі у черзі. При цьому, більша частина - на "вхід у коридор" - щоб прийти в українські порти під завантаження.

Коваль додав, що в останні три тижні спостерігається чітка тенденція до падіння відвантаження та виходу суден із трьох портів Великої Одеси - мова про тисячі тонн продукції.

Він нагадав, що офіційно РФ не виходила з зернової угоди, але ставить такі умови, що судна не оглядаються, не відправляються з вантажем та не заходять під завантаження. У порівнянні із січнем спостерігається падіння технічної можливості втричі: два судна на добу наразі - проти семи у січні.

Також Коваль розповів, як ще росіяни маніпулюють, блокуючи "зернову угоду". За його словами, є різниця, коли в порти заходять суховантажі (балкери) та судна під наливні вантажі (танкери), наприклад, під завантаження олією.

"Вони (окупанти - УНІАН) розуміють: якщо не впустять декілька танкерів 30-тисячних під завантаження соняшниковою олією, можуть зупинитися два-три заводи по переробці соняшника в Україні. А це вже продукція набагато дорожча, з доданою вартістю… Якщо простої, то починається падіння ціни на соняшник, олію, люди втрачають роботу", - пояснює фахівець.

Наприклад, переробник закупив соняшник 10 днів потому в Україні, виробив олію, але тепер місяць-два через штучно створену чергу не може відправити цю продукцію. По-перше, в нього зривається контракт з одержувачем. По-друге, він щодня сплачує шалені штрафи за судно, яке стоїть у черзі та ніяк не дійде на місце. Плюс за цей час ціна на олію змінилася, а ринок займають інші гравці, та ж РФ. Тобто, такий фрахт судна збитковий.

"Навіть після відновлення "коридору" ціна фрахту зростатиме. Для порівняння. Раніше з центральної України перевезення залізницею тонни пшениці до Миколаєва коштувало 20-22 дол. На сьогодні, щоб із Черкас привезти такий вантаж до румунської Констанци, треба викласти 195 доларів", - розповів Коваль. Він акцентує, що все перераховане напряму впливає на малий та середній бізнес, фінансову стабільність і спроможність саме виробника.

Він підкреслює, що росіяни дуже ретельно відслідковують ринок, бо для них це - потужний інструмент ведення війни. Крім того, їх вплив на чергу полягає в тому, що вони не просто її гальмують, а ще й певним чином відбирають судна, які пропускають на перевірку в першу чергу. Зазвичай, це не ті, що очікує Україна.

Що таке "Зернова угода"

22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали угоди з ООН про відновлення експорту української аграрної продукції Чорним морем, який було припинено через повномасштабне вторгнення РФ.

Двічі - 17 листопада 2022 року та 18 березня 2023 року - "зернову ініціативу" було продовжено, але весь час РФ, створюючи штучні перешкоди, намагається зірвати угоду. Зокрема, наприкінці квітня звинуватила Україну в нібито використанні "коридору" для атаки портів в окупованому Криму. Москва фактично зупинила експорт української агропродукції, заблокувавши інспекції кораблів у Чорному морі.

5 травня відбулися чергові переговори по виконанню угоди, яка раніше зайшла у глухий кут. Повідомлялось, що 8 травня інспекцію в територіальних водах Туреччини очікує 90 суден, із яких понад 60, які йдуть під навантаження.

9 травня стало відомо, що в Спільному координаційному центрі в рамках "зернової ініціативи" погодили на три доби інспекцію 27 суден на вихід. Але питання інспекцій вхідного флоту ще не було вирішено.

11 травня в Туреччині завершилися дводенні переговори за Чорноморською зерновою ініціативою. Українська сторона під час переговорів наполягала на тому, що зернова ініціатива має бути подовжена на більший термін та розширена.

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