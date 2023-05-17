У МЗС України заявляли, що є "досить суперечлива інформація про зернову угоду і можливості її продовження".

Угода з безпечного експорту українського зерна Чорним морем завершується вже завтра, 18 травня, і Україна не виключає, що угода не буде продовжена.

Як пише Reuters з посиланням на представника ООН, сьогодні, за день до того, як Росія може вийти з угоди, останнє судно має залишити порт України в рамках угоди.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив минулого тижня, що, на його думку, угода може бути продовжена принаймні ще на два місяці.

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У МЗС України раніше цього тижня заявили, що після переговорів ситуація не змінилася і є "досить суперечлива інформація про зернову угоду і можливості її продовження". Там назвали вихід Росії з угоди можливим.

Зернова угода - що потрібно знати

З російським вторгненням в Україну робота чорноморських портів було заблоковано. Відновити експорт зерна через три з них ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний") вдалося тільки влітку – після підписання за посередництва ООН і Туреччини зернової угоди.

У березні угоду продовжили і тепер термін її дії закінчується. Минулого тижня високопоставлені офіційні особи Росії, України, Туреччини і ООН зустрілися в Стамбулі, щоб обговорити Чорноморську зернову ініціативу, проте переговори не дали результатів.

Країна-агресор пригрозила вийти з угоди і зажадала виконання вимог, що стосуються її власного сільськогосподарського експорту. При цьому інспекція флоту в рамках угоди зупинилася задовго до закінчення її терміну дії.

Російська сторона стверджує, що, хоча російський експорт продуктів харчування і добрив не підпадає під дію західних санкцій, наявні обмеження на платежі, логістику і страхування стали перешкодою для її поставок. США не погодилися з цими аргументами. Постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила минулого тижня, що Росія "експортує зерно і добрива на тому ж рівні, якщо не вище, ніж до повномасштабного вторгнення".

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