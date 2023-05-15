Після переговорів ситуація не змінилася.

Україна не виключає, що угода щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем завершиться 18 травня. Переговори цього тижня зайшли в глухий кут, і жодних додаткових зустрічей щодо продовження зернової угоди, за словами представника МЗС України, не планується, пише Reuters.

"Ситуація в цілому [після переговорів] особливо не змінилася, і ми отримуємо досить суперечливу інформацію про зернову угоду і можливості її продовження. ... Таке припинення, вихід [Росії] із зернової ініціативи, є можливим. Але для всіх, і першою чергою для російської сторони, це означатиме загострення ситуації. Вони ускладнять собі свою майбутню переговорну позицію", - заявила на брифінгу посол з особливих доручень МЗС Ольга Трофімцева.

Зернова угода - що потрібно знати

Після російського вторгнення в Україну у 2022 році українські чорноморські порти були заблоковані. Відновити роботу трьох з них – "Одеса", "Чорноморськ", "Південний" – та експорт українського зерна вдалося після підписання за посередництва ООН і Туреччини зернової угоди.

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Угоду неодноразово продовжували, востаннє – 18 березня, ще на 120 днів. Переговори про нове продовження зайшли в глухий кут. Турецька сторона заявляла, що якщо переговори не матимуть успіху, "зерновий коридор" припинить своє існування.

Москва пригрозила вийти з угоди після закінчення терміну його дії 18 травня, якщо не буде виконано список вимог щодо усунення перешкод для експорту власного зерна і добрив з Росії, попередньо заблокувавши інспекцію флоту і роботу зернового коридору.

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