На сьогодні немає загрози для участі Білорусі в наземній операції проти України.

Керівник Міноборони Росії Сергій Шойгу міг приїжджати до Білорусі, щоб змусити місцевого диктатора Олександра Лукашенка безпосередньо вступити у війну проти України.

Як повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі національного телемарафону, Кремль не полишає спроб втягнути Білорусь у війну, однак поки йому це не вдається, передає Liga.net.

За його словами, на сьогодні немає загрози для участі Білорусі в наземній операції проти України.

Відео дня

Юсов також зазначив, що на тлі провалу глобальних планів Путіна і Росії щодо захоплення України, агресору потрібно показувати інші досягнення. Можливо, у напрямку об'єднавчих процесів Росії та Білорусі, що означає фактичну анексію РБ.

Візит Шойгу до Білорусі

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Білорусі на переговори з міністром оборони Республіки Віктором Хреніним.

Шойгу і Хренін внесли зміни в російсько-білоруську угоду про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері й підписали відповідний Протокол між РБ і РФ Про внесення змін.

Нагадаємо, що попри те, що білоруські війська безпосередньо не беруть участі в російській агресії проти України, Лукашенко залюбки надає путінським злочинцям свою територію для ударів з повітря, а на початку вторгнення - й для наземних операцій.

Наразі на території Білорусі триває накопичення угруповання військ РФ. На даний момент, як запевняють в ГУР, загрози наступу з Білорусі поки немає, у Росії не вистачає озброєння.

Вас також можуть зацікавити новини: