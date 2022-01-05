Касим-Жомарт Токаєв заявив, що цю посаду Назарбаєва з сьогоднішнього дня обіймає він.

Нурсултан Назарбаєв більше не голова Ради Безпеки Казахстану.

Таку заяву зробив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, повідомляє APnews.

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Токаєв заявив, що не має наміру залишати країну.

"Щоб не було, я перебуватиму в столиці", - заявив Токаєв.

Політик повідомив, що відсьогодні він - голова Ради Безпеки, і додав, що "має намір діяти жорстко".

Протестувальників Токаєв назвав "змовниками", а їх дії"ретельно спланованими та скоординованими". При цьому зазначив, що готовий піти назустріч активістам і вже підготував для них "пакет пропозицій", який незабаром озвучить.

Окремо президент Казахстану висловив співчуття сім'ям загиблих "в боях з бандами" силовиків. При цьому не називаючи числа загиблих.

Як повідомляє "Политика страны", Токаєв звернув увагу на високу організованість протестів.

"Привертає до себе увагу висока організованість елементів. Це свідчить про ретельно продуманий план дій змовників, які мотивовані фінансово. Саме змовників", - говорить президент Казахстану.

Нурсултан Назарбаєв:

Державний і політичний діяч Казахстану.

Перший президент Казахстану (з 24 квітня 1990 по 20 березня 2019 року), який перебував при владі майже 30 років.

Голова правлячої Народно-Демократичної партії "Нур Отан", перший секретар Комуністичної партії Казахстану (1989-1990), голова Верховної Ради Казахської РСР (1990), голова Ради Міністрів Казахської РСР (1984-1989).

З 21 березня 1991 року Голова Ради безпеки Республіки Казахстан.

20 березня 2019 року парламент Казахстану перейменував столицю країни Астана (букв. "столиця") в Нур-Султан — на честь Назарбаєва.

Протести в Казаахстані: