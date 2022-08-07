У КНР назвали серединну лінію розмежування "уявною" і юридично незакріпленою.

У Китаї повідомили, що збираються проводити "регулярні" військові навчання біля берегів Тайваню. А серединну лінію розмежування між КНР і островом назвали "уявною" і юридично незакріпленою.

Відповідні заяви прозвучали на державному телебаченні Китаю, а значить — це офіційна позиція влади.

У протоці між Тайванем і материковою Піднебесною є серединна лінія. Вона розділяє зони контролю і зазвичай не перетинається військовими літаками або кораблями обох сторін. Однак тепер в Китаї сказали, що більше не визнають серединну лінію.

Згідно із заявою, яка прозвучала на телебаченні КНР, її провели Сполучені Штати Америки для своїх військових потреб в минулому столітті. А юридично поділ на зони контролю ніде не закріплений.

Нагадаємо, напруга між Китаєм і Тайванем зросла після візиту на острів спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. КНР почала військові навчання біля берегів частково визнаної держави. Тайвань назвав їх імітацією нападу.

Китай також розірвав діалог з США у військовій і кліматичній сферах. А проти Пелосі та її найближчих родичів у Піднебесній ввели санкції.

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