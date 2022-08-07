Заступник голови відділу досліджень і розробок міністерства оборони Тайваню був знайдений мертвим.
Про це повідомляє Центральне інформаційне агентство Тайваню.
Тіло 57-річного Оу Ян Лі-Сін, заступника глави Чжуншаньского національного інституту науки і технологій, що належить військовим, виявили в суботу вранці в його готельному номері.
Влада заявила, що він помер від серцевого нападу, а в номері готелю не було жодних ознак проникнення.
Його родина повідомила, що у нього в анамнезі були хвороби серця і йому був встановлений стент.
Оу Ян перебував у відрядженні в південному окрузі Піндун. Свою посаду він обіймав з початку року. Організація, яка належить військовим і в якій він працював, займається розробкою ракет. У його завдання входив контроль за різними проектами в цій сфері.
Тайвань має намір вийти на показник 500 ракет на рік у зв'язку зі зростанням військової загрози з боку Китаю.
Нагадаємо, що 2 серпня спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань.
Китай засуджував США за це рішення і попереджав про "кричущі політичні наслідки".
Відразу після візиту Пелосі армія Китаю анонсувала проведення військових навчань навколо Тайваню з 4 по 7 серпня.
Влада Тайваню заявила, що китайські літаки і військові кораблі репетирували напад на острів в ході навчань.