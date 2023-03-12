Чоловікові не дозволили в'їхати в країну.

Представника російської приватної військової кампанії "Вагнер" не пустили в Молдову. Всього за тиждень відмовили у в'їзді 182 іноземцям.

"Обмін інформацією дозволив нам виявити в потоці пасажирів в аеропорту Кишинева громадянина, ідентифікованого як представник ПВК з Росії (Вагнер). Його не пустили в країну і повернули літаком в державу, з якої він вилетів", - пише видання Newsmaker.

При цьому в наголошується, що за останній тиждень в Молдову не пустили 182 іноземців і 46 одиниць транспорту.

Відео дня

Крім того, за останню добу до Молдови в'їхало понад 23,8 тисяч іноземців, з них майже 5 тисяч - громадяни України.

Можливий переворот у Молдові - що відомо

У лютому 2023 року президент України Володимир Зеленський попередив свою колегу з Молдови Майю Санду про підготовку Кремля до захоплення влади. Пізніше вона підтвердила, що Москва готує держпереворот у Молдові, після чого в країні розпустили уряд.

Новий прем'єр-міністр старни Дорн Речан заявив, що необхідно демілітаризувати Наддністрянщина.

Крім того, в Молдові заявили про затримання іноземців, які збирали інформацію для дестабілізації ситуації в країні.

Журналісти CNN повідомили, що розвідка США вважає, що пов'язані з Росією особи намагаються спровокувати повстання проти уряду Молдови.

Вас також можуть зацікавити новини: