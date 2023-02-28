Їх вже оголосили небажаними особами.

З Молдови видворили іноземців, пов'язаних з диверсійними центрами за межами країни.

Як повідомляють в Службі інформації та безпеки Молдови, двох чоловіків затримали 27 лютого. Іноземці були навчені діяльності зі збору інформації для дестабілізації внутрішньої ситуації в країні з провокуванням насильницької зміни конституційного ладу.

Прикидаючись простими туристами, чоловіки таємно координувалися з групою осіб, пов'язаних зі "змовницькою мережею зарубіжних експертів з політтехнологій і соціальної інженерії".

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У службі зазначають, що іноземці ініціювали комплекс інформаційно-диверсійних дій з обстеження місць поблизу державних установ та об'єктів критичної інфраструктури, а також активно моніторили суспільно-політичні процеси та акції протесту, організовані в столиці певними політичними силами.

Чоловіків оголосили небажаними особами строком на 10 років і видворили їх з території Молдови.

Ситуація в Молдові

Як відомо, Україна повідомила владою Молдови про те, що у Кремля є плани по захопленню влади їх країні. Президент Майя Санду офіційно заявила, що окупанти мають намір здійснити державний переворот у Молдові.

За даними CNN, зараз влада Молдови попереджає Захід, що їхня країна може стати наступною метою російського диктатора.

Нещодавно прем'єр Молдови Дорін Речан заявив, що Придністров'я необхідно демілітаризувати.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що ЗСУ готові допомогти Молдові з Придністров'ям, якщо Росія відкриє там новий фронт.

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