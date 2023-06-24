За їх словами, ситуація грає на руку ворогам Росії.

У МЗС Росії прокоментували дії ПВК "Вагнера" і її засновника Євгена Пригожина, який почав громадянську війну в РФ.

"Спроба збройного заколоту, що мала місце в нашій країні, викликає різке неприйняття в російському суспільстві, яке рішуче підтримує президента Російської Федерації В. В. Путіна. Авантюристичні устремління змовників, по суті, націлені на те, щоб дестабілізувати ситуацію в Росії, зруйнувати нашу єдність, підірвати зусилля Російської Федерації, спрямовані на надійне забезпечення міжнародної безпеки. Таким чином, заколот грає на руку зовнішнім ворогам Росії", - стверджують представники міністерства в Telegram.

У МЗС застерегли західні країни від будь-яких натяків на можливе використання внутрішньоросійської ситуації для досягнення своїх цілей. У РФ підкреслюють, що подібні дії будуть "безперспективними" і "не знайдуть відгуку ні в Росії, ні серед розсудливих політичних сил за кордоном". Російські чиновники вірять, що найближчим часом ситуація вирішиться, а всі цілі війни проти України будуть досягнуті.

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"Наша країна продовжить суверенний курс на забезпечення своєї безпеки, захист своїх цінностей, зміцнення авторитету на міжнародній арені, формування справедливого багатополярного світопорядку. Високо цінуємо розуміння цієї принципової позиції нашими союзниками і зарубіжними партнерами, яке ми вже зараз повною мірою відчуваємо", - додали в МЗС.

Громадянська війна в Росії - що відомо

У ніч на 24 червня бойовики ПВК "Вагнер" висунулися на Росію для повалення військового керівництва РФ.

Путін назвав подібні дії "зрадою" і "ножем в спину", а після виїхав з Москви, яку "вагнерівці" мають намір захопити.

Колона техніки ПВК була помічена в Липецькій області Росії. За деякими оцінками,"вагнерівці" скоро прибудуть до столиці РФ.

Експерт BILD Юліан Репке вважає, що Пригожину буде складно атакувати Москву через відсутність переваги в повітрі.

Московська влада оголосили початок контртерористичної операції у зв'язку зі збройним заколотом Пригожина.

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