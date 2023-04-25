Це вже другий випадок, коли Швеція висилає дипломатів РФ.

Влада Швеції вислала з країни п'ятьох дипломатів Російської Федерації. Вони вели несумісну з їхнім статусом діяльність.

"Їхня діяльність на нашій території була несумісною з їхнім статусом дипломатів", — повідомив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білллстрьом в інтерв'ю SVT Nyheter.

Це відбувається на тлі того, що у Швеції телеканали SVT, DR, NRK і Yle мають випустити наступний епізод документального фільму "Війна тіней" про операції російської розвідки на Півночі Європи. Він серед іншого, присвячений офіцерам російської розвідки у Швеції.

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Зазначається, що сьогодні, 25 квітня, Швеція викликала посла Росії Віктора Татаринцева та повідомила йому, що п’ятьох осіб, які працюють у посольстві, мають залишити країну, оскільки їх діяльність несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини.

Як відомо, востаннє Швеція висилала ймовірних офіцерів російської розвідки у квітні 2022 року. Тоді видворили трьох дипломатів.

Видворення російських дипломатів

18 лютого 2023 року Нідерланди оголосили про вислання частини російських дипломатів. Згідно з повідомленням на офіційному сайті уряду країни, російське посольство буде скорочене після того, як переговори з РФ зайшли в глухий кут.

У квітні 2023 року уряд Німеччини прийняв рішення про висилку щонайменше 30 працівників російських посольств з території країни. Їх підозрюють у тому, що вони могли використовувати свій імунітет для незаконного вербування німецьких інформаторів з політики, бізнесу, науки та Збройних сил.

Крім того, Норвегія оголосила 15 співробітників посольства РФ персонами нон-грата.

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