У Парижі відбулася робоча вечеря керівників Франції та Угорщини, на якій обговорювали особливу позицію Будапешта.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зберігати єдність ЄС на тлі російської агресії в Україні. Про це Макрон заявив за підсумками зустрічі з Орбаном в Парижі, пише RFI.

Формальним приводом для зустрічі була оголошена підготовка до засідання Європейської Ради, яке заплановане на 23-24 березня в Брюсселі. До порядку денного зустрічі були включені "промислова політика, енергетика та міграція".

За словами Макрона, в ході дипломатичної вечері з Орбаном він прагнув підкреслити для співрозмовника важливість "єдності європейських країн" щодо російської війни в Україні, "європейських цінностей" і верховенства права.

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Видання зазначає, що зустріч двох лідерів в Парижі була першою з грудня 2021 року. Її анонсували як "можливість підтвердити важливість європейських цінностей і єдність європейських країн в їх підтримці України перед обличчям російської агресії, зокрема за допомогою застосування санкцій проти Росії".

Сам Орбан за підсумками зустрічі написав у Twitter, що з Макроном він обговорював російське вторгнення в Україну, енергетичну безпеку та європейську оборонну промисловість.

Особлива позиція Орбана

В силу цілого комплексу причин очолювана Віктором Орбаном Угорщина виявилося в явній опозиції до іншої частини Європейського Союзу з багатьох питань. Для України головною проблемою стало небажання Орбана допомагати Києву відбити російську агресію.

Хоча на словах Орбан засудив повномасштабне вторгнення РФ, на практиці він відмовився постачати Україні зброю і навіть заборонив іншим країнам провозити свою зброю в Україну через угорську територію.

Крім того, Угорщина постійно вставляла палиці в колеса процесу ухвалення загальноєвропейських санкцій проти РФ. Часом справа доходила до погроз заблокувати санкції зовсім.

Однак нещодавно Орбан заговорив про можливий розворот зовнішньополітичного курсу Угорщини і розрив неформального союзу з Москвою.

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