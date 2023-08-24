У Пентагоні не мають будь-якої інформації на користь версії збиття літака з ППО.

У Пентагоні вважають, що глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин дійсно загинув в авіакатастрофі 23 серпня, але не підтверджують версію зі збиттям літака ракетою "земля-повітря". Про це заявив на брифінг представник Пентагону Патрік Райдер.

"Я не буду вдаватися в подробиці про те, як ми збираємо інформацію, крім того, що наша початкова оцінка, заснована на безлічі факторів, полягає в тому, що він, швидше за все, був убитий", – сказав Райдер.

У той же час він додав, що у Пентагону "на даний момент немає ніякої інформації", яка вказує на те, що літак був збитий ракетою класу "земля-повітря".

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"Ми вважаємо цю інформацію неточною", - заявив Райдер.

За словами прес-секретаря Пентагону, США все ще продовжують оцінювати ситуацію і додаткової інформації про причини авіакатастрофи поки немає. Він також зазначив, що США продовжать стежити за діями "вагнерівців" в Африці.

Загибель Пригожина - версії

ЗМІ дізналися різні версії знищення літака Пригожина, зокрема, повідомлялося, що на його борту або на шасі могла бути вибухівка. Згідно ще однієї з версій - борт збив російський багатоцільовий винищувач Су-35.

За найбільш популярною версією, що циркулює зараз в ЗМІ, літак Пригожина збила російська система ППО.

Водночас офіційні особи на Заході досі відмовлялися підтвердити факт смерті Пригожина. Вони відзначають, що поки мають лише загальнодоступною інформацією.

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