За попередніми відомостями, літак ватажка ПВК "Вагнер" збила не ракета "земля-повітря", дізналися журналісти.

Ватажок приватної військово компанії "Вагнер" Євген Пригожин продовжує перебувати в центрі уваги. Американська влада вважає, що літак Пригожина, імовірно, збила запущена з території РФ ракета "земля-повітря".

Двоє американських чиновників у четвер, 24 червня, розповіли про це Reuters на умовах анонімності через делікатність питання і підкреслили, що відомості є попередніми та перевіряються.

За даними розвідки, Пригожина вбили, пише The Wall Street Journal з посиланням на відомості офіційних осіб з США. "Ранні дані розвідки свідчать про те, що Пригожина було вбито... За попередніми даними, літак ватажка "Вагнера" збила не ракета "земля-повітря", - зазначається у матеріалі.

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Ліквідований Євген Пригожин - важливі новини, які варто знати

23 серпня увечері стало відомо, що у РФ біля міста Твер зазнав аварії літак, на борту якого були члени ПВК "Вагнер" - Євген Пригожин, а також командир найманців Дмитро Уткін. У РФ пізніше підтвердили, що ці лідери "вагнерівців" мінусовані.

ЗМІ дізналися різні версії знищення літака Пригожина, зокрема, повідомлялося, що на його борту чи на шасі могла бути вибухівка. Згідно зі ще однією з версій - борт збив російський багатоцільовий винищувач Су-35.

На думку радника очільника Офісу президента України Михайла Подоляка, Пригожина покарав російський диктатор Володимир Путін за бунт, який члени ПВК влаштували у РФ наприкінці червня. Ватажок росіян називав пригожинський заколот "зрадою".

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