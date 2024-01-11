ЗМІ припускають, що природне явище могло стати наслідком ядерних випробувань КНДР.

У провінції Північний Хамгьон в КНДР стався землетрус магнітудою 2,4. Про це повідомляє Yonhap з посиланням на державне метеорологічне агентство Південної Кореї.

Зазначається, що землетрус стався о 7 годині вечора приблизно в 40-ка кілометрах від міста Кільджу, провінція Північний Хамгьон, на глибині 20 кілометрів. Саме там знаходиться полігон, на якому Північна Корея провела всі шість ядерних випробувань.

Як відомо, нещодавно КНДР заявила, що обдурила Південну Корею фейковими артилерійськими обстрілами. У Пхеньяні повідомили, що "обманна операція" мала на меті перевірити точність південнокорейських засобів виявлення.

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Кім Йо Чжон, сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, заявила, що обстріл, про який повідомляв Сеул, насправді був підірваним вибуховим порохом, призначеним для імітації звуку 130-міліметрових снарядів.

Останні новини з КНДР

КНДР розриває військову угоду з Південною Кореєю і стягує сили на кордон. У Пехньяні, зокрема, зявили, що "так звана "Республіка Корея" буде нести повну відповідальність у разі, якщо між Північчю і Півднем вибухне непоправне зіткнення".

Раніше УНІАН повідомляв, що Північна Корея втретє за рік спробувала вивести на орбіту супутник-шпигун. Лідер КНДР Кім Чен Ин не відмовився від ідеї мати власний супутник для спостереження за американськими військами.

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