У КНДР зазначили, що така "обманна операція" мала на меті перевірити точність південнокорейських засобів виявлення.

Північна Корея висміяла Південну Корею за її тривогу з приводу артилерійських обстрілів Пхеньяном буферної зони між країнами, заявивши, що ці навчання були інсценуванням.

Як пише Newsweek, Кім Йо Чжон, сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, заявила, що обстріл, про який повідомляв Сеул, насправді був підірваним вибуховим порохом, призначеним для імітації звуку 130-міліметрових снарядів.

Як повідомляється, у п’ятницю, 5 січня Південна Корея звинуватила КНДР у вистрілі близько 200 артилерійських снарядів уздовж їхнього фактичного морського кордону, оголосивши евакуацію на двох сусідніх південнокорейських островах.

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Водночас Генеральний штаб північнокорейської армії заявив, що її війська провели "обманну операцію з імітації обстрілу", після чого було випущено загалом 88 снарядів у води поблизу розмежувальної лінії Жовтого моря. У заяві сказано, що навчання не становили жодної загрози для Південної Кореї.

"КНА не випустила жодного снаряда у відповідні води [в суботу]… Військові гангстери [Південної Кореї] швидко заковтнули наживку, яку ми кинули" - заявила Кім.

Кім похвалилася, що нібито "обманна операція" мала на меті перевірити точність південнокорейських засобів виявлення. Вона знову попередила, що Північна Корея негайно завдасть військового удару по своєму південному сусідові в разі "навіть незначної провокації".

Водночас об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї висміяв заяву Кім як "комедійну, вульгарну пропаганду", спрямовану на підрив довіри південнокорейців до своїх збройних сил.

Відносини між КНДР і Південною Кореєю

Ворожість між Сеулом і Пхеньяном зростає відтоді, як наприкінці листопада КНДР успішно запустила свій перший шпигунський супутник.

Восени 2023 року КНДР в односторонньому порядку розірвала п'ятирічну угоду з Південною Кореєю про зниження військової напруженості. Пхеньян повідомив про плани розгорнути більш потужні збройні сили і нову зброю на кордоні.

Незабаром після цього Північна Корея почала стягувати до кордону важку зброю.

На початку січня 2024 року КНДР здійснила обстріли буферної зони на кордоні з Південною Кореєю. Через таку активність 5 січня навіть довелося евакуювати частину жителів.

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