Він зауважив, що це рішення стало б історичним.

Президент України Володимир Зеленський закликав Німеччину передати Україні систему протиракетної оборони Patriot.

Глава держави нагадав, що німецький Бундестаг проголосував за резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу.

"Це рішення для справедливості, для правди. І це дуже важливий сигнал багатьом іншим країнам світу, що російському реваншизму не вдасться переписати історію", - сказав Зеленський.

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Він зауважив, що "ще б одне рішення Німеччини, яке, безумовно, стане історичним, - передати Україні систему Patriot, - і пану канцлеру Шольцу, як і всьому поколінню сучасних німецьких політиків, дякуватимуть усі покоління українців".

ЗРК Patriot для України: що відомо

Після того, як 15 листопада нібито ракети української ППО впали в Польщі, міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Німеччина запропонувала передати Польщі систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір.

У НАТО на це заявили, що таке рішення Німеччина може прийняти без додаткових консультацій, не чекаючи відповіді Альянсу.

Президент Володимир Зеленський раніше звернувся до Сполучених штатів Америки з проханням надати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, танки Abrams і авіацію.