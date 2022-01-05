Номери координаційного штабу опозиції мають коди українських операторів.

Казахський опозиціонер Мухтар Аблязов, який бере участь у координації протесту через штаб руху "Демократичний вибір Казахстану", опублікував номери для зв'язку, зареєстровані в Україні.

На своїй сторінці в Facebook він повідомив, що штаб приймає тільки питання з координації протесту.

"Нехай звертаються тільки активні учасники протесту, охочі організовано і мирно здійснити зміну влади", - написав Аблязов.

Також він закликав силовиків, які перейшли на бік протестувальників, зв'язатися з координаторами.

"Штаб ДВК займається координацією протестів у всіх регіонах країни. Щоб обійти блокування зв'язку, використовуйте VPN-сервіси. Обходьте блокування інтернету і надсилайте нам відео з місць мітингів. Ми висвітлюємо всі протестні події і координуємо протестувальників для організованих мітингів по всій країні", - зазначив він.

Читайте такожРФ привела в бойову готовність військові частини на кордоні з Казахстаном - ЗМІНа думку політика, якщо вдасться зібрати сотні тисяч людей, то поліція перейде на бік народу.

В ефірі телеканалу "Україна 24" Аблязов повідомив, що мітингувальники хочуть домогтися арешту Нурсултана Назарбаєва.

"Наша мета - повне повалення режиму Назарбаєва", - заявив він.

Нагадаємо, що в Казахстані спостерігаються проблеми зі зв'язком та мобільним інтернетом. З цієї причини протестувальники можуть переходити на номери інших держав.

Мухтар Аблязов - що відомо про опозиціонера

Мухтар Аблязов з квітня 1998 року по жовтень 1999-го займав пост міністра енергетики, індустрії і торгівлі Казахстану. Він пішов у відставку, заявивши, що режим Назарбаєва заважає проведенню реформ в країні.

Був головою ради директорів БТА Банку. У 2009 році банк націоналізували, а Аблязова відсторонили, звинувативши в махінаціях.

У 1999 році його звинуватили в розкраданні, перевищенні посадових повноважень і створенні злочинного угруповання.

У листопаді 2001 року Аблязов створив рух "Демократичний вибір Казахстану", а вже в липні 2002 року його засудили до 6 років ув'язнення у виправній колонії загального режиму.

Міжнародні правозахисні організації оголосили його в'язнем совісті. 13 травня 2003 року опозиціонера звільнили.

Влітку 2017 року бізнесмен Муратхан Токмаді заявив, що у 2004 році вбив голову правління бака "БТА" Єржана Татішева на замовлення Аблязова.

У листопаді 2018 року Аблязова заочно засудили до довічного ув'язнення за організацію вбивства. Він проживає у Франції.

Протести в Казахстані

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

У столиці країни Нур-Султані, місті Алмати, Алматинській і Мангістауській областях з 5 по 19 січня введено надзвичайний стан.

МЗС України через акції протесту радить українцям утриматися від відвідування Казахстану.

У місцевих Telegram-каналах повідомляється, що протестувальники захопили резиденцію президента, інші адміністративні будівлі. За непідтвердженою інформацією, Токаєв з сім'єю нібито був евакуйований до Росії.