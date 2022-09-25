Таким чином під мобілізацію можуть потрапити чоловіки віком до 45-50 років.

Голова Ради з прав людини при президенті РФ, телевізійний пропагандист Валерій Фадєєв пропонує майже вдвічі підняти у Росії вік призову на обов'язкову військову службу для натуралізованих громадян.

Про це він заявив у неділю, 25 вересня 2022 року, пишуть росЗМІ.

"Голова РПЛ (Ради з прав людини - УНІАН) запропонував збільшити призовний вік натуралізованих громадян РФ до 45-50 років (зараз, якщо їм більше 27 років, вони не підлягають призову)", - зазначається у повідомленні.

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Варто додати, що натуралізовані росіяни - це особи з інших країн, які отримали громадянство РФ, а не були народжені з ним.

Як відомо, РПЛ підпорядковується безпосередньо адміністрації президента РФ Володимира Путіна.

У Росії оголошена мобілізація

Президент РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію в країні. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу одразу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Видання "Нова газета. Європа" з посиланням на джерело в адміністрації Путіна повідомило, що засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє Міноборони РФ відправити на війну 1 млн осіб.

ЗМІ повідомляли, що Кремль розглядає можливість закриття кордонів, якщо росіяни почнуть масово залишати країну. Видання "Медуза" з посиланням на джерела написало, що російських чоловіків перестануть випускати з країни з 28 вересня.

Згодом стало відомо, що на кордоні з Казахстаном охочі залишити Росію отримують повідомлення про заборону на виїзд.

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