На кордоні з Казахстаном охочі залишити Росію отримують повідомлення про заборону на виїзд.

Прикордонна служба ФСБ стала забороняти росіянам виїзд з країни на тлі оголошеної президентом РФ мобілізації.

Про це у Телеграм пише глава правозахисної групи "Агора" Павло Чиков.

В опублікованому ним повідомленні йдеться, що громадянину, який перетинав кордон Росії і Казахстану, обмежено право на виїзд з РФ на підставі рішення військового комісаріату.

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Раніше сьогодні, 25 вересня, видання "Медуза" з посиланням на джерело в Кремлі повідомило, що, ймовірно, з 28 вересня чоловікам мобілізаційного віку в РФ заборонять виїзд з країни.

За інформацією ЗМІ, це буде щось на кшталт "виїзних віз": для виїзду з Росії чоловікам доведеться отримувати дозвіл від військкомату.

Мобілізація в Росії: що відбувається в РФ на тлі указу Путіна

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію. Міністр оборони Сергій Шойгу заявляв, мобілізувати хочуть близько 300 тис. осіб.

Пізніше видання "Медуза" і "Нова газета. Європа" повідомляли з посиланням на джерела в Кремлі, що кількість мобілізованих в РФ може сягти мільйона людей. Прес-секретар Путіна Пєсков назвав цю інформацію "брехнею".

У російських містах проходять нечисленні акції протесту проти мобілізації, учасників затримують правоохоронці.

Після оголошення часткової мобілізації багато росіян захотіли залишити країну - на кордоні з Грузією та Фінляндією утворилися затори.

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