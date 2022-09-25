З певної причини реальний стан справ у призовних комісіях Росії може не відповідати установкам Міноборони країни, зазначили аналітики.

У Російській Федерації є проблема з мобілізацією, оскільки кількість мобілізованих встановлює Міноборони, а далі відповідальність за проведення мобілізації несуть губернатори, і саме на них, швидше за все, працюють місцеві військові комісари.

Через таку ситуацію реальний стан справ у призовних комісіях може не відповідати установкам Міноборони РФ, повідомив американський Інститут дослідження війни (ISW).

За даними аналітиків, російське відомство, очевидно, не повністю контролює мобілізацію, і через це виникає питання, які чоловіки насправді будуть мобілізовані, й наскільки ефективними будуть мобілізовані сили.

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"Українські джерела повідомили, що російська влада негайно мобілізує людей в окупованих районах України після "нагородження" їх російськими паспортами за участь у фіктивних "референдумах", замість того, щоб чекати, поки анексія зробить мобілізацію… "законною" відповідно до російського законодавства. Така поспішність говорить про те, що військові комісари відчувають тиск з метою прискорення мобілізації…", - зазначили в ISW.

Мобілізація в РФ - що треба знати

Російський президент Володимир Путін 21 вересня оголосив про те, що в РФ починається часткова мобілізація. Російська влада обіцяла, що мобілізувати будуть лише військових, які знаходяться в запасі.

Міністр оборони Сергій Шойгу повідомив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб. ЗМІ стверджують, що кількість мобілізованих у Росії може сягнути мільйона осіб.

Згодом стало відомо, що повістки отримували навіть люди, які не знаходяться у резерві. У низці міст відбулися акції протесту, лише в одному відділі поліції Санкт-Петербурга знаходяться 27 заарештованих. Багато росіян захотіли покинути країну, зокрема, на кордоні з Грузією утворився затор. Громадянам РФ масово відмовляли у в'їзді на грузинську територію.

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