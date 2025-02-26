У Румунії затримали проросійського кандидата у президенти Джорджеску

Ультраправого кандидата у президенти Румунії Келіна Джорджеску було доставлено на допит у поліцію в межах розслідування його передвиборчої кампанії, пише Bloomberg.

Опозиційна ультраправа партія AUR, яка підтримує Джорджеску під час президентських перегонів, заявила, що проведе акцію протесту біля будівлі прокуратури.

Відомо, що прокуратура країни розслідує також справи деяких союзників та охоронців політика.

Відео дня

Водночас на сторінці Джорджеску у Facebook з'явився допис про те, що він планує заново подати свою кандидатуру на посаду президента.

"Близько 30 хвилин тому система зупинила його в пробці, і його забрали на слухання в прокуратуру! Де демократія, де партнери, які повинні захищати демократію", - додали у повідомленні.

Своєю чергою за інформацією румунського медіа Digi24, кандидата у президенти звинувачують у створенні фашистського угруповання та поданні неправдивої інформації про фінансування виборчої кампанії.

Також правоохоронці провели 47 обшуків у наближених до Келіна Джорджеску людей, зокрема у керівника його охорони Хораціу Потри та у нової фігурантки справи - партнерки охоронця Джорджеску, яка, за даними поліції, має тісні зв'язки з високопосадовцями у Росії.

Крім того, у справі є фото, де нова фігуратка стоїть поруч з чеченськими найманцями, а на її сторінках у соцмережах було знайдено дописи, які свідчать про те, що вона підтримує РФ. Джерела Digi24 наголошують, що Хораціу Потра також було помічено на Червоній площі в Москві у вересні минулого року.

Також під час обшуків прокурори виявили зброю, штурмові боєприпаси та великі суми грошей, зокрема лише у будинку Потри знайшли 900 тисяч євро.

Новина оновлюється...