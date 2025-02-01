Також Джорджеску назвав Зеленського напівдиктатором через відсутність виборів під час війни.

Проросійський кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску звинуватив Україну в надмірній корупції і розкраданні західної допомоги. Про це він заявив в інтерв’ю Realitatea PLUS.

"Я з усією емпатією та повагою ставлюся до українського народу. Але в мене проблема корупції та фальшивого ставлення політиків, у тому числі й у Києві. Я хотів би запитати в МЗС України, скільки випадків резонансної корупції було в Україні з початку війни? Скільки європейських грошей вони вкрали через європейську і неявно румунську спробу допомогти Україні?" – заявив він.

Повторюючи наративи російської пропаганди, Джорджеску звинуватив президента Володимира Зеленського у небажанні проводити вибори. Також він повторив раніше озвучену тезу про те, що Україна буцімто є штучно створеною державою.

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"Те, що Україна є державою, заснованою з волі великих держав, є історичним фактом. Що б не вирішили великі держави, вони все ще мають силу вирішити. Політика в Києві, схоже, не сприяє цьому процесу, а навпаки, лише розпалює конфлікт, який відправив мільйони українців за кордон і ще кілька мільйонів у благородну, але водночас несправедливу боротьбу", – заявив він.

Скандальні заяви Джорджеску

Як писав УНІАН, днями Келін Джорджеску назвав Україну вигаданою державою та виступив за анексію й розділ її територій. Політик заявив, що у разі свого обрання президентом виступав би за "повернення" територій, які є частиною України. За його словами, зараз світ змінюється, тому будуть змінюватися і кордони.

Того ж дня у Міністерстві закордонних справ України виступили із заявою у відповідь. В МЗС звернули увагу, що заяви Джорджеску повністю співзвучні з тезами російської пропаганди, що вказує на його повну залежність від господарів у Москві.

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