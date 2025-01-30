Він каже, що не хоче українських територій, але "скористається можливістю".

Проросійський кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску назвав Україну вигаданою державою та виступив за анексію й розділ її територій.

В інтерв'ю Romania TV політик заявив, що у разі свого обрання президентом виступав би за "повернення" територій, які є частиною України. За його словами, зараз світ змінюється, тому будуть змінюватися і кордони. Він впевнений, що поділ сусідньої країни відбудеться після мирних переговорів :

"Отже, у нас є Північна Буковина, у нас є Буджак, у нас є Північний Мармарош з колишнього Закарпаття, те, що залишилося від угорців, Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія".

Джоржеску додав, що подальша доля цих територій залежатиме від того, як розвиватимуться відносини між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією.

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"І тоді ми зможемо отримати вигоду від того, що зможемо дійти, як сказав Міхай Емінеску (румунський поет - УНІАН), від Дністра до Тиси. Всі ці нові кордони, які відкриваються для нас у зв'язку з Північною Буковиною, Буджаком, Північним Марамурешем, все це на нашу користь і на користь НАТО", - заявив він.

Зазіхання на території України

Нагадаємо, раніше лідер проросійської болгарської партії "Відродження" Констадін Костадінов заклкикав забрати південну частину Одеської області.

А лідер угорської ультраправої партії "Mi Hazank" Ласло Тороцьки хотів забрати Закарпатську область, якщо Україна зазнає поразки у війні.

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