Проросійський румунський політик Джеорджеску виявив крайню неповагу до України та українського народу.

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що заяви румунського проросійського кандидата у президенти Келіна Джорджеску повністю співзвучні з тезами російської пропаганди, що вказує на його повну залежність від господарів у Москві. Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Георгія Тихого.

"Заяви румунського політика Келіна Джорджеску, які ставлять під сумнів територіальну цілісність нашої держави, є виявом крайньої неповаги до України та українського народу", - наголосив Тихий.

Речник підкреслив, що в МЗС України вважають категорично неприйнятними та засуджують ревізіоністські заяви чи дії, які зазіхають на суверенітет та територіальну цілісність України, суперечать міжнародним нормам, Статуту ООН, а також базовим демократичним цінностям.

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"На тлі таких заяв абсурдно виглядають спроби Келіна Джорджеску позиціонувати себе як "незалежного" політика: озвучені ним тези повністю тотожні тезам російської пропаганди, що вказує на повну залежність від господарів у Москві", - відзначив Тихий.

Водночас, в українському зовнішньополітичному відомстві переконані, що в інтересах Румунії та румунського народу - досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в сусідній Україні, розвиток наших двох держав у мирі, безпеці та процвітанні для наших людей.

"Нагадуємо, що в плани Кремля та його маріонеток такий розвиток подій не входить", - йдеться у заяві.

Також в Україні цінують, що Румунія та румунський народ твердо підтримують Україну з самого початку повномасштабної війни Росії проти нашої держави.

"Розраховуємо на подальший розвиток дружніх українсько-румунських відносин, що мають характер стратегічного партнерства, на благо наших двох народів", - додав Тихий.

Скандальні заяви румунського політика щодо України

Як повідомляв УНІАН, Джорджеску назвав Україну вигаданою державою та виступив за анексію й розділ її територій. Зокрема, він у разі свого обрання президентом виступав би за "повернення" територій, які є частиною України.

За його словами, зараз світ змінюється, тому будуть змінюватися і кордони. Румунський політик зазіхає на частини Чернівецької, Одеської і Закарпатської областей, які називає Північною Буковиною, Буджаком та Північним Мармарошем.

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