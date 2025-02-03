За словами Джорджеску, політики, які його критикують, є "поверхневими та неграмотними".

Ультраправий проросійський кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску заявив, що мав на увазі "абсолютно теоретичну гіпотезу", коли говорив про поділ України, пише Digi24.

Відомо, що в одному з інтерв'ю політик наголосив, що кордони "стовідсотково зміняться", тому Румунія може претендувати на частину території України. Також Джорджеску зазначив, що політики, які критикують його за такі заяви, є "поверхневими та функціонально неграмотними".

"По-перше, мова йде про політичний клас, якщо можна так сказати, який є дуже лицемірним і двоєдушним (...). Я вражений, що вони настільки недалекі і функціонально безграмотні, хоча я говорив про дуже просту річ, до речі. Нам потрібно вчитися на нашому історичному досвіді. Світ змінюється", - підкреслив проросійський кандидат у президенти Румунії в ефірі телепрограми Realitatea.

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Також Джорджеску додав:

"Ми в той час, я маю на увазі принаймні Другу світову війну, зробили багато помилок, ми не знали, як саме зорієнтуватися. І Велика Румунія перетворилася на Малу Румунію. Такою є реальність. (...). Для нас, і як я це представив, в абсолютно теоретичній гіпотезі, недобре помилятися, тому що є історичні орієнтири, за які не можна виходити. Це природно".

Скандальні заяви проросійського румунського політика щодо України

Як писав УНІАН, раніше кандидат у президенти Румунії закликав розділити Україну та назвав її "вигаданою державою". Він наголосив, що зараз світ змінюється, тому будуть змінюватися і кордони.

"Отже, у нас є Північна Буковина, у нас є Буджак, у нас є Північний Мармарош з колишнього Закарпаття, те, що залишилося від угорців, Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія", - заявив Джорджеску.

На такі слова відреагували в МЗС України. Зокрема речник відомства Георгій Тихий заявив, що такі слова румунського політика "є виявом крайньої неповаги до України та українського народу".

Пізніше Джорджеску сказав, що корумповану Україну заснували з волі великих держав. Також він звинуватив президента Володимира Зеленського у небажанні проводити вибори.

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