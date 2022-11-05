Пропагандистка знову заговорила про "денацифікацію".

Секретар РНБО Олексій Данілов дав жорстку відповідь пропагандистці Маргариті Симоньян, яка помріяла про візит до Києва та цинічно заявила про необхідність "денацифікації". Він зазначив, що у фанатки Путіна "хвора безумством макітра".

На своїй сторінці у Facebook Данілов написав, яке майбутнє чекає на РФ та усіх її громадян. Симоньян даремно мріє, що буде гуляти Києвом.

Пропагандистка вважає, що колись вона та інші росіяни будуть гуляти по українській столиці, хором співати пісні та читати Гоголя.

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"Настане день, і ми знову приїдемо в гостинний, веселий, світлий і ситий Київ. Наші чоловіки будуть знову згортати шиї, задивляючись на чорнобрових Оксан. Ми всі будемо знову хором заспівувати в шинку трьома незнайомими один з одним столами пісню 'Ніч яка місячна', найкрасивішу на землі, українську пісню, яку знає кожен росіянин", - писала Симоньян.

Відповідь Данілова була жорсткою:

"Наші чарівні Оксани будуть плювати на собачі могили ваших чоловіків, які лежатимуть зі звернутими шиями або без них, зі скляними від застиглого навіки страху очима, намилувавшись красою української землі. А башкирські, рязанські, якутські та інші вдови будуть заливатися горючими сльозами над похоронками своїх чоловіків і синів, "которым в 20 лет могилы роют".

За словами секретаря РНБО, росіяни почують від українців пісню, проте вона їм не сподобається: "Станеш ти про пекло Господа просити. Та не буде, враже, смерть твоя легкою. Та й у смерті, враже, не знайдеш спокою".

"І ми обов‘язково вип‘ємо за нашу Перемогу і за вічний упокой потворного російського утворення, щоб ніколи ця смердюча російська земля не сміла і подивитися в бік України, замираючи від панічних й істеричних болів, згадуючи жах українських степів, лісів і ланів. А ми будемо спостерігати, як оскаженілі вагнерівці та озброєні зеки ґвалтують ваших жінок і вбивають ваших дітей, і так звана Росія буде занурюватися в морок, хаос і справжньої, не придуманої Симоньян громадянської війни. Як буде розвалюватися фейк-федерація, стискаючись до свого природного стану в межах московії – дрімучого смітника і окраїни Азії", - дав "ляпаса" пропагандистці Данілов.

Він додав, що у відповідь на "привітання з народним единством" Симоньян він хоче привітати РФ з "єдністю тих, хто вже в чорних целофанових пакетах, і тих, хто до них збирається".

Пропагандистка Симоньян: абсурдні заяви пропагандистки

У вересні УНІАН вже повідомляв, що пропагандистка Симоньян погрожувала світу ядерною війною на тлі гучних заяв окупантів про необхідність проведення псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях України.

Потім пропагандистка "билася в істериці" через мобілізацію в РФ. Вона була обурена тим, що на війну забирають "усіх підряд" росіян. Симоньян нерідко коментує ситуацію в Україні та робить гучні заяви. Пропагандистка схвалює російську агресію, за такі заяви їй вже заборонили в'їзд до Вірменії.

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