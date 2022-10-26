Причиною стали висловлювання в бік держави.

Пропагандистці Маргариті Симоньян, яка числиться головним редактором телеканалу RT, і депутату Держдуми Росії Костянтину Затуліну заборонили в'їзд у Вірменію.

Інформація про це надійшла з Telegram-каналів чиновника і "кремлівського рупора".

"Костянтину Затуліну, який багато років люто підтримує Вірменію, нинішній начальник Вірменії заборонив в'їзд до Вірменії. Мені, до речі, теж", — написала Симоньян.

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Приблизно в той же час депутат опублікував лист, який прийшов йому на робочу електронну пошту від Тиграна Сейраняна, начальника Управління зовнішніх зв'язків Національних зборів Республіки Вірменія. У ньому сказано, що причиною заборони послужили висловлювання Затуліна, що завдають шкоди "дружнім і союзницьким" відносинам між двома державами.

Вірменські ЗМІ уточнили причину, чому депутата не хочуть бачити в країні, хоча він отримав запрошення міжнародного "Лазаревського клубу". Раніше Затулін неодноразово звинувачував чинну владу Вірменії "в поразці під час 44-денної війни" в Нагірному Карабасі.

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У серпні петиція з проханням заборонити в'їзд в Україну громадянам РФ набрала понад 25 тисяч підписів. Ця кількість необхідна, щоб пропозицію розглянув президент Володимир Зеленський.

Росія на тлі "часткової" мобілізації не дозволяє окремим категоріям громадян залишати країну. Сюди входять поліцейські, яким в кінці вересня наказали здати закордонні паспорти.

Міжнародна група з боротьби з відмиванням коштів (FATF) 22 жовтня заборонила Росії брати участь у своїх поточних і майбутніх проектах. "Дії Росії продовжують порушувати основні принципи FATF, спрямовані на сприяння безпеці, надійності та цілісності фінансової системи", — прокоментували своє рішення в організації.

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