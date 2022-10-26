Пропагандистці Маргариті Симоньян, яка числиться головним редактором телеканалу RT, і депутату Держдуми Росії Костянтину Затуліну заборонили в'їзд у Вірменію.
Інформація про це надійшла з Telegram-каналів чиновника і "кремлівського рупора".
"Костянтину Затуліну, який багато років люто підтримує Вірменію, нинішній начальник Вірменії заборонив в'їзд до Вірменії. Мені, до речі, теж", — написала Симоньян.
Приблизно в той же час депутат опублікував лист, який прийшов йому на робочу електронну пошту від Тиграна Сейраняна, начальника Управління зовнішніх зв'язків Національних зборів Республіки Вірменія. У ньому сказано, що причиною заборони послужили висловлювання Затуліна, що завдають шкоди "дружнім і союзницьким" відносинам між двома державами.
Вірменські ЗМІ уточнили причину, чому депутата не хочуть бачити в країні, хоча він отримав запрошення міжнародного "Лазаревського клубу". Раніше Затулін неодноразово звинувачував чинну владу Вірменії "в поразці під час 44-денної війни" в Нагірному Карабасі.
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