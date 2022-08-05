Як наголошує секретар РНБО, в РФ 86 осіб впливають на політику Кремля.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів про проект "мавзолей Путіна".

Про це Данілов повідомив у мікроблозі Twitter.

Він розповів, що війна – це не тільки кулі й снаряди. Також це медіа, енергетика, продовольство й інші сфери.

"В Апараті РНБО є проект під умовною назвою "мавзолей Путіна" – це 86 осіб, які впливають на політику Кремля. Хто б не прийшов після Путіна – "колективний Путін" нікуди не зникне", - наголосив секретар РНБО.

Також він відзначив, що у сучасному світі жодні переговори не можуть бути підкилимними й закритими. Поки що в РНБО не знають, з ким на території Росії доведеться вести фінальні перемовини.

"Наша позиція проста: відчепіться від нас, йдіть на свою землю, якої у вас поки що багато. Вас тут не буде, це наша земля", - наголосив він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у ГУР розповіли про двійників кривавого диктатора та розповіли про "колективного Путіна".

Вас також можуть зацікавити новини: