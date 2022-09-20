Путіністка впевнена, що світ злякається "міці" "другої армії світу". А якщо ні - в РФ, мовляв, готові застосувати ядерну зброю.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян погрожує світу ядерною війною на тлі гучних заяв окупантів про необхідність проведення псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях України.

Своєю недолугою заявою путіністка поділилася у своєму Телеграм-каналі.

"Судячи з того, що відбувається і ще збирається статися, цей тиждень знаменує або переддень нашої швидкої перемоги, або переддень ядерної війни. Не можу розгледіти нічого третього", - написала Симоньян.

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Раніше близький соратник Путіна, депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов заявив, що метою для ядерних ударів Росії буде не Україна, а Німеччина і Великобританія. За його словами, застосовувати ядерну зброю проти України Москві "нецікаво", оскільки в його фантазіях росіяни "будуть тут жити".

Крім того, в червні російський пропагандист Володимир Соловйов укотре пригрозив світу ядерною війною з Росією, наслідком якої стане знищення всього живого. Такий варіант він називав "оптимістичним" для РФ.

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