Російська пропагандистка Маргарита Симоньян погрожує світу ядерною війною на тлі гучних заяв окупантів про необхідність проведення псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях України.
Своєю недолугою заявою путіністка поділилася у своєму Телеграм-каналі.
"Судячи з того, що відбувається і ще збирається статися, цей тиждень знаменує або переддень нашої швидкої перемоги, або переддень ядерної війни. Не можу розгледіти нічого третього", - написала Симоньян.
Раніше близький соратник Путіна, депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов заявив, що метою для ядерних ударів Росії буде не Україна, а Німеччина і Великобританія. За його словами, застосовувати ядерну зброю проти України Москві "нецікаво", оскільки в його фантазіях росіяни "будуть тут жити".
Крім того, в червні російський пропагандист Володимир Соловйов укотре пригрозив світу ядерною війною з Росією, наслідком якої стане знищення всього живого. Такий варіант він називав "оптимістичним" для РФ.