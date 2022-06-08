В обмін на забезпечення транспортування зерна, соняшнику та соняшникової олії з України, РФ вимагає усунути перешкоди на шляху експорту російських товарів.

Росія готова обговорювати з Туреччиною безпеку суден з зерном, які відпливатимуть з портів України.

Про це сказав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на спільній прес-конференції з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу в Анкарі, передає Анадолу.

"Росія готова обговорювати безпеку суден, які залишають порти України. Ми готові обговорювати це питання з турецькими колегами. Якщо українська сторона готова до розмінування, то готова і Росія", - сказав Лавров.

У свою чергу турецький міністр зазначив, що Анкара вважає реалістичним план створення "зернового коридору" в Чорному морі.

"Висунуті різні ідеї поставок українського зерна на міжнародні ринки. У числі останніх, ООН висунула свій план. Йдеться про план, який передбачає створення особливого чотиристороннього механізму співпраці за участю ООН, Росії, України та Туреччини, який також передбачає огляд суден. Туреччина вважає цей план життєздатним. Однак, в першу чергу, потрібно схвалення Росії і України", - сказав Чавушоглу.

Турецький міністр заявив про готовність організувати в Стамбулі зустріч для обговорення деталей механізму, запропонованого ООН.

Також Чавушоглу озвучив вимогу, яку РФ висунула в обмін на забезпечення транспортування зерна, соняшнику та соняшникової олії з України. Зокрема РФ вимагає усунути перешкоди на шляху експорту своїх товарів.

Щодо відновлення переговорів про припинення війни в Україні, Чавушоглу зазначив, що заяви останніх днів дають підставу для надії на повернення до переговорного процесу між РФ і Україною.

"Сьогодні сформувалася більш позитивна атмосфера для відновлення переговорного процесу, ніж ще кілька тижнів тому", - пояснив міністр.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розпочав дводенний візит до Туреччини, де проведе переговори щодо розблокування експорту зерна з України.

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