Українські дипломати зазначили, що не можна виключати використання РФ коридорів для нападу на Одесу.

Будь-які домовленості з приводу експорту українського зерна повинні враховувати інтереси України. Київ в іншому випадку не прийме ніякі угоди.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Україна.

Зазначається, що Україна разом з партнерами працює над гуманітарним коридором для зерна. У свою чергу Росія продовжує обстрілювати зернові термінали, зокрема в Миколаєві. При цьому зазначено, що не можна виключати використання Росією такого коридору нападу на Одесу.

"Гарантії повинні бути надані шляхом постачання відповідної зброї Україні для захисту узбережжя від загроз з моря і шляхом залучення Військово-Морських сил третіх країн для патрулювання відповідної частини акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в МЗС України заявили, що цінують зусилля Туреччини у розв'язанні проблеми експорту зерна.

"Цінуємо зусилля Туреччини. Водночас повинні відзначити, що поки відсутні домовленості з цього питання між Україною, Туреччиною і Росією. При цьому підкреслюємо, що рішення повинні прийматися за участю всіх причетних сторін. Будь-які домовленості, які не враховують інтереси України, будуть нами відкинуті", - підсумували в українському зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня стало відомо, що влада Туреччини підготувала "дорожню карту" для вирішення глобального продовольчої кризи, спровокованого нападом РФ на Україну.

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