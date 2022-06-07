Міністр оборони Туреччини розповів деталі про формування коридору для вивезення зерна з портів України.

Влада Туреччини робить зусилля з формування коридору з метою вивезення зерна, що накопичився через війну в чорноморських портах України.

Про це сказав міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, передає Анадолу.

"Ми прагнемо якомога швидше домогтися результату з цього питання. Підтримуємо діалог з РФ і Україною, проводимо обговорення з ООН. Досягнуті певні просування. Разом з тим, є технічні моменти, які залишаються предметом обговорень. Зокрема: як функціонуватиме коридор? Які судна будуть супроводжувати суховантажі", - повідомив міністр.

На питання про те, хто виступить гарантом дієвості коридору, Акар сказав:

"На даний момент Туреччина координує цей процес".

Коментуючи ймовірність організації в Туреччині переговорів з питання вивезення українського зерна, Акар сказав: "Зустрічі можливі. Минулої суботи представник ООН провів переговори з представником нашого міністерства. Зважаючи на наявність у сторін волі до вирішення питання, процес просувається".

При цьому він зазначив, що є моменти, що уповільнюють діалог.

"Основна проблема - довіра. Кожна зі сторін хоче мати гарантії з певних питань. Ми, зі свого боку, прагнемо забезпечити цю атмосферу довіри".

Як повідомляв УНІАН, 2 червня стало відомо, що влада Туреччини підготувала "дорожню карту" для вирішення глобальної продовольчої кризи, спровокованої нападом РФ на Україну.

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