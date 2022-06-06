Тривають консультації Туреччини щодо координації відправлення та прибуття кораблів, які перевозитимуть вантаж.

Туреччина заявила, що "у найближчі дні" очікує на рішення щодо питання експорту зерна з України морським шляхом, але навіть після домовленості знадобиться близко 5 тижнів, аби почати операцію.

Про це речник президента Туреччини Ібрагім Калин розповів Anаdolu під час візиту в Мадрид.

Він підкреслив, що наразі економічно та фізично найбільш доцільно транспортувати українське зерно на міжнародний ринок через порти Чорного та Азовського морів.

За словами речника Ердогана, тривають консультації Туреччини щодо координації відправлення та прибуття кораблів, які перевозитимуть вантаж, а також координації механізму, який буде створено між Туреччиною, Україною, Росією та ООН.

"Можу сказати, що поки що в цілому позитивна атмосфера", – окреслив перемовини Калин і додав, що "є певні законні очікування безпеки" щодо того, що російські кораблі не заходитимуть у розблоковані порти.

Українська сторона вважає, що створення такого механізму та поставка власної зернової продукції на міжнародний ринок буде в інтересах країни. При цьому російська сторона, каже Калин, "не дивляться на це негативно".

"Міжнародна спільнота вже рухається в цьому напрямку. У найближчі дні очікуємо деяких конкретних рішень з цього питання. Наші зусилля в цьому напрямку продовжуються", – каже він.

Він додав, що очікується зустріч влади та експертів з логістики, транспорту та сільського господарства, аби обговорити це питання найближчим часом.

"Навіть якщо ми домовимося про основні питання, то, напевно, знадобиться ще 3-5 тижнів, щоб почати операцію. Бо час працює проти нас, коли ми розглядаємо розмінування, підготовку такого коридору, виїзд кораблів. Тому кажемо всім нашим колегам і співрозмовникам, що чим швидше ми почнемо, тим краще", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, влада Туреччини підготувала "дорожню карту" для вирішення глобальної продовольчої кризи, спровокованої нападом РФ на Україну. Зокрема, за підсумками переговорів турецької сторони з представниками України, РФ і ООН, підготовлена "дорожня карта", яка забезпечить роботу "зернового коридору" під егідою ООН. Цей план включатиме маршрут, страхування, безпеку суден, розмінування портів, а також склад командного центру.

В рамках цієї ініціативи на світові ринки планується вивезти 20 млн тонн зерна.

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