В основі переговорів - відкриття коридору безпеки для суден, що перевозять українське зерно.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розпочав дводенний візит до Туреччини, де проведе переговори щодо розблокування експорту зерна з України.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

В основі переговорів - відкриття коридору безпеки для суден, що перевозять українське зерно. Туреччина запропонувала супроводжувати морські конвої з чорноморських портів України, заблокованих РФ.

8 червня в Анкарі триватимуть переговори Лаврова та голови турецького МЗС Мевлюта Чавушоглу.

Росія захопила значну частину узбережжя України з початку вторгнення 24 лютого, а її військові кораблі контролюють Чорне та Азовське моря.

Президент Росії Володимир Путін минулого тижня заявив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, що Москва готова працювати з Анкарою, щоб розблокувати морські перевезення.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори з низкою країн та з Організацією Об’єднаних Націй щодо розблокування портів для безперешкодного вивезення зерна.

Глава держави додав, що обговорював це питання і з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Сьогодні, 7 червня, Міністерство закордонних справ України заявило, що будь-які домовленості щодо розблокування українських морських портів, що не враховуватимуть інтереси України, буде відкинуто.

У відомстві закликали усіх зацікавлених партнерів разом з Україною шукати збалансоване рішення, яке зніме російську блокаду з портів і передбачить безпекові гарантії для чорноморського узбережжя та відповідних гуманітарних коридорів.

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