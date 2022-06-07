Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розпочав дводенний візит до Туреччини, де проведе переговори щодо розблокування експорту зерна з України.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
В основі переговорів - відкриття коридору безпеки для суден, що перевозять українське зерно. Туреччина запропонувала супроводжувати морські конвої з чорноморських портів України, заблокованих РФ.
8 червня в Анкарі триватимуть переговори Лаврова та голови турецького МЗС Мевлюта Чавушоглу.
Росія захопила значну частину узбережжя України з початку вторгнення 24 лютого, а її військові кораблі контролюють Чорне та Азовське моря.
Президент Росії Володимир Путін минулого тижня заявив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, що Москва готова працювати з Анкарою, щоб розблокувати морські перевезення.
Як повідомляв УНІАН, 6 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори з низкою країн та з Організацією Об’єднаних Націй щодо розблокування портів для безперешкодного вивезення зерна.
Глава держави додав, що обговорював це питання і з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Сьогодні, 7 червня, Міністерство закордонних справ України заявило, що будь-які домовленості щодо розблокування українських морських портів, що не враховуватимуть інтереси України, буде відкинуто.
У відомстві закликали усіх зацікавлених партнерів разом з Україною шукати збалансоване рішення, яке зніме російську блокаду з портів і передбачить безпекові гарантії для чорноморського узбережжя та відповідних гуманітарних коридорів.