Кремль знову погрожує.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що поставки далекобійних РСЗВ в Україну від західних партнерів змусять росіян "відсувати лінію, через яку може йти загроза".

Про це Лавров повідомив на брифінгу МЗС РФ.

"Путін уже коментував ситуацію, яка складеться у зв'язку з надходженням нових озброєнь. Можу лише додати: чим далекобійнішу ви постачатимете зброю, тим далі ми відсуватимемо від своєї території лінію, за якою неонацисти можуть загрожувати Російській Федерації", - сказав дипломат.

Путін раніше пригрозив застосовувати свої засоби ураження по тих об'єктах в Україні, по яких удари поки що не завдавалися, якщо Захід постачатиме Києву далекобійні РСЗВ.

Нагадаємо, що США схвалили передачу Україні РСЗВ HIMARS, котрі можуть вражати цілі на відстані до 70 кілометрів. Також Борис Джонсон 6 червня анонсував, що Великобританія подарує Україні далекобійні РСЗВ М270. Міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес повідомив, що вони даватимуть Україні боєприпаси "у великих масштабах". Дальність ураження РСЗВ М270 - до 80 кілометрів.

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